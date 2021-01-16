Найгірша гонка сезону: українські біатлоністки провалили естафету в Обергофі

Жіноча збірна України сьогодні виступила гірше в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі порівняно з нашими чоловіками. Лише восьме місце.

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Нагадаємо, напередодні українські біатлоністи посіли шосте місце, показавши найкращу стрільбу в історії країни в чоловічій естафеті – використали всього лише два додаткові патрони.

Однак в українських жінок зі стрільбою все склалося, на жаль, не так успішно. Якщо Дарина Блашко перший етап пройшла всього з одним зайвим пострілом, то лідер "синьо-жовтих" Юлія Джима, яка прийняла від Блашко естафету, завалила стрільбу лежачи – навіть використавши три додаткові патрони, вона не зуміла закрити дві мішені і пішла на таку ж кількість штрафних кіл, відкотившись на 16-те місце.

Юлія Джима / Фото: Getty Images

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У цей момент стало зрозуміло, що на високі позиції України точно розраховувати не доведеться. У підсумку зусиллями Валі Семеренко та Олени Підгрушної наша команда дещо виправила становище, але виявилася за межами ТОП-6 і квіткової церемонії, фінішувавши восьмою. Це найгірший результат у нинішньому сезоні.

А перемогла в жіночій естафеті Німеччина. Друге місце несподівано посіла Білорусь, третє – Швеція.

Естафета. жінки

1. Німеччина (0+5) 1:14:31,5

2. Білорусь (0+9) +17,4

3. Швеція (0+5) +35,7

4. Росія (1+7) +42,5

5. Франція (2+10) +1:48,2

6. Чехія (1+9) +2:01,4

... 8. Україна (2+6) +2:52,9

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Раніше ми писали, що норвежка Інгрід Тандреволд впала на сніг і знепритомніла після другої стрільби в спринті. На щастя, дівчина швидко прийшла до тями і сьогодні вже бігла естафету. Щоправда, Норвегія стала лише сьомою.

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