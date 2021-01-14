Українки за межами ТОП-20 спринтерської гонки на Кубку світу

У німецькому Обергофі відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу відсвяткувала норвежка Тіріль Екгофф. З одним промахом вона зуміла випередити італійку Доротею Вірер на 9 секунд. Третьою стала Ліза-Тереза Гаузер з Австрії.

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Українки фінішували за межами першої двадцятки. Найкращий результат в нашій команді показала Юлія Джима – 24-те місце. Валентина Семеренко прийшла до фінішу 28-ю, а далі прірва ... Віта Семеренко стала лише 60-ю, а Олена Підгрушна – 62-ю. Додамо, що Дарина Блашко в гонці не стартувала через проблеми зі здоров'ям.

Результати жіночої спринтерської гонки:

1. Тіріль Екхофф (0+1) – 22:33,8

2. Доротея Вірер (0+0) +9,3

3. Ліза Тереза Хаузер (0+0) +12,6...

24. Юлія Джима (0+2) +1:24,1

28. Валя Семеренко (1+0) +1:26,3

60. Віта Семеренко (1+1) +2:14,9

62. Олена Підгрушна (2+1) +2:21,7

Раніше ми писали, що Підручний знову увірвався до ТОП-7 Кубка світу з біатлону. Українець порадував досить високою швидкістю на трасі в Обергофі.

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