Підручний знову ввірвався до ТОП-7 Кубка світу з біатлону: прогрес відчувається

Українець порадував досить високою швидкістю на трасі в Обергофі

Після низки невдач і прикрощів лідер нашої збірної Дмитро Підручний видав ще одну класну гонку. Сьогодні 28-річний тернополянин зайняв сьоме місце в спринті на етапі Кубка світу в Обергофі. Нагадаємо, цей німецький регіон приймає другий старт поспіль.

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Підручний зробив один промах – на другому вогневому рубежі. Якби не один неточний постріл при стрільбі стоячи, українець міг би піднятися на п'єдестал і стати бронзовим медалістом. Адже відставання Діми від переможця, норвежця Йоханнеса Бо, становило 45,5 сек., а від німця Арнда Пайффера, який опинився третім, – 17,6 сек. Штрафне коло біжать приблизно за 20-22 сек.

У грудні Підручний ставав шостим в австрійському Гохфільцені – також в спринті. Сьогодні ж "срібло" дісталося ще одному представнику Норвегії – Стурлі Легрейду. Ніхто з призерів не зробив жодного промаху.

Інші українці не порадували. Артем Прима з трьома промахами – 48-й, Антон Дудченко з одним – 49-й. Артем Тищенко та Руслан Ткаленко розташувалися лише на 78-му і 88-му рядках підсумкового протоколу. У четвер у Німеччині відбудеться жіночий спринт.

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Днями Україна жахливою стрільбою закрила етап Кубка світу з біатлону.

Згадаймо, як Підручний падав у спринті на чемпіонаті світу:

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

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