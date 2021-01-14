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Де дивитися біатлон на Кубку світу в Оберuофі в четвер

14 січня, 10:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сьогодні пройде спринтерська гонка у жінок, в якій побіжать п'ятеро українок

Другий день шостого етапу Кубка світу з біатлону в Німеччині ознаменується одним стартом. О 15:30 в Обергофі почнеться спринт у жінок. напередодні збірна України назвала склад на жіночий спринт на Кубку світу.

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Наші вболівальники зможуть побачити в повному складі олімпійських чемпіонок Сочі-2014 в естафеті. Тренери відзначають, що Юлія Джима і Олена Підгрушна перебувають в хороших кондиціях, а ось сестри Валя й Віта Семеренко поки що не так переконливі. Невеликі проблеми зі здоров'ям виникли у Дар'ї Блашко: у наставників навіть виникли сумніви, чи потрібно випускати екс-білоруську на гонку. Вирішили визначитися вже сьогодні вранці.

У першій гонці цього етапу Підручний показав сьомий результат в чоловічому спринті.

На українському телебаченні жіночий старт покаже UA:Перший. На цей раз навіть у прямому ефірі, трансляція запланована вже на 15:25. Також гонку можна дивитися в кабельних мережах на каналі "Євроспорт".

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Цікаво, що Анастасія Меркушина, якій сьогодні виповнюється 26 років, побіжить спринт на Кубку IBU в німецькому Арбері. Поки що її результати залишають бажати кращого.

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