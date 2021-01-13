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Де і коли дивитися біатлон на Кубку світу в середу

13 січня, 12:08

Олег Люлька Олег Люлька

Сьогодні чоловіки визначать найкращого в спринті. Початок гонки в Обергофі – о 15:30 за Києвом

У середу, 13 січня, в німецькому Обергофі стартує шостий етап Кубка світу з біатлону. О 15:30 за київським часом розпочнеться спринтерська гонка у чоловіків, в якій нашу країну представлять п'ять спортсменів. Нагадаємо, попередній етап українці завершили 14-м місцем в одиночній змішаній естафеті.

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УКРАЇНЦІ В ЧОЛОВІЧОМУ СПРИНТІ

  • 14. Артем Тищенко
  • 33. Дмитро Підручний
  • 45. Антон Дудченко
  • 65. Артем Прима
  • 92. Руслан Ткаленко

ХТО ПОКАЖЕ ГОНКУ

У прямому ефірі чоловічий спринт в середу, 13 січня, починаючи з 15:30, покаже UA-Перший, доступний до перегляду на сервісі OLL.TV.

Головним претендентом на перемогу сьогодні аналітики називають норвежця Йоганнес Тінгнеса Бе. На його успіх у букмекерів встановлено коефіцієнт 1.50. Далі за котируваннями – його брат Тар'єй Бе (9.00) і ще один норвежець Йоганнес Дале (9.00). У лідера збірної України Дмитра Підручного аналітики практично не вірять – коефіцієнт 100.0 на перемогу.

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Дмитро Підручний
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Дмитро Підручний / Фото: biathlon.com.ua

Раніше ми писали, що в Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів. Турнір покинули 33 спортсмени – 12 дівчат і 21 хлопець.

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

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біатлон де подивитись Кубок світу з біатлону

Джерело: Сегодня|Спорт

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