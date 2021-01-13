Де і коли дивитися біатлон на Кубку світу в середу

У середу, 13 січня, в німецькому Обергофі стартує шостий етап Кубка світу з біатлону. О 15:30 за київським часом розпочнеться спринтерська гонка у чоловіків, в якій нашу країну представлять п'ять спортсменів. Нагадаємо, попередній етап українці завершили 14-м місцем в одиночній змішаній естафеті.
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УКРАЇНЦІ В ЧОЛОВІЧОМУ СПРИНТІ
- 14. Артем Тищенко
- 33. Дмитро Підручний
- 45. Антон Дудченко
- 65. Артем Прима
- 92. Руслан Ткаленко
ХТО ПОКАЖЕ ГОНКУ
У прямому ефірі чоловічий спринт в середу, 13 січня, починаючи з 15:30, покаже UA-Перший, доступний до перегляду на сервісі OLL.TV.
Головним претендентом на перемогу сьогодні аналітики називають норвежця Йоганнес Тінгнеса Бе. На його успіх у букмекерів встановлено коефіцієнт 1.50. Далі за котируваннями – його брат Тар'єй Бе (9.00) і ще один норвежець Йоганнес Дале (9.00). У лідера збірної України Дмитра Підручного аналітики практично не вірять – коефіцієнт 100.0 на перемогу.
Раніше ми писали, що в Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів. Турнір покинули 33 спортсмени – 12 дівчат і 21 хлопець.
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