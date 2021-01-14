Секс-символ світового біатлону продовжує страждати від коронавірусу

Секс-символ світового біатлону італійка Ліза Віттоцці зізналася, що досі не оговталася після того як два місяці тому перенесла коронавірус. 25-річну спортсменку, податкову інспектору за фахом, переслідує хронічна втома.
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"Мені дуже важко, тому що я щодня відчуваю себе втомленою. Мені не вистачає енергії, і моє тіло погано себе почуває. Це дуже важко. Чи пов'язано це з коронавірусом? Точно не скажу, але гадаю, що так. Тому що в жовтні я почувалася себе дуже добре, а після коронавірусу все стало інакше. Я хвилююся за своє здоров'я"
"Розмовляла з Пауліною Фіалковою (словацької біатлоністкою), і вона сказала мені, що у неї такі ж проблеми, як і у мене, але, на щастя, у мене немає складнощів з диханням. Не знаю, до чого це призведе. Сподіваюся, ми з нею видужаємо", – цитує Лізу Віттоцці NRK
Раніше, на фоні виявлення нового штаму коронавірусу, 80 відсотків японців висловилися проти проведення Олімпіади в Токіо влітку 2021-го. Однак виконавчий директор оргкомітету Ігор Тосіро Муто стверджує, що вони "взагалі не думають про скасування змагань".
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