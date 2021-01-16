Худшая гонка сезона: украинские биатлонистки провалили эстафету в Хохфильцене

Женская сборная Украины сегодня выступила хуже в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Хохфильцене по сравнению с нашими мужчинами. Лишь – восьмое место.

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Напомним, накануне украинские биатлонисты заняли шестое место, показав лучшую стрельбу в истории страны в мужской эстафете – использовали всего лишь два дополнительных патрона.

Однако у украинских женщин со стрельбой все сложилось, к сожалению, не так успешно. Если Дарья Блашко первый этап прошла всего с одним лишним выстрелом, то лидер "сине-желтых" Юлия Джима, принявшая от Блашко эстафету, завалила стрельбу лежа – даже использовав три доппатрона, она не сумела закрыть две мишени и ушла на такое же количество штрафных кругов, откатившись на 16-е место.

Юлия Джима / Фото: Getty Images

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В этот момент стало, что на высокие позиции Украине в этот раз точно рассчитывать не придется. В итоге, усилиями Вали Семеренко и Елены Пидгрушной наша команда несколько исправила положение, но оказалась за пределами ТОП-6 и цветочной церемонии, финишировав восьмой. Это худший результат в нынешнем сезоне.

А победила в женской эстафете Германия. Второе место неожиданно заняла Беларусь, третье – Швеция.

Эстафета. Женщины

1. Германия (0+5) 1:14:31,5

2. Беларусь (0+9) +17,4

3. Швеция (0+5) +35,7

4. Россия (1+7) +42,5

5. Франция (2+10) +1:48,2

6. Чехия (1+9) +2:01,4

...8. Украина (2+6) +2:52,9

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Ранее мы писали, что норвежка Ингрид Тандреволд упала на снег и потеряла сознание после второй стрельбы в спринте. К счастью, девушка быстро пришла в себя и сегодня уже бежала эстафету. Правда, Норвегия стала лишь седьмой.

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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