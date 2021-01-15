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Де дивитися біатлонну естафету на Кубку світу в Обергофі в п'ятницю

15 січня, 11:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

На третій день змагань у Німеччині відбудеться одна чоловіча гонка

У п'ятницю триває шостий етап Кубка світу сезону 2020/2021 у німецькому Обергофі. Сьогодні в програмі значиться класична чоловіча естафета 4х7,5 км. Прийме в ній участь і збірна України. Нагадаємо, позавчора Підручний знову увірвався до ТОП-7 Кубка світу.

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Тренерський штаб нашої команди виставив на дистанцію Артема Тищенка, Дмитро Підручного, Антона Дудченка та Артема Приму. Звертає увагу, що фінішером Юрай Санітра визначив Приму, а не капітана Підручного. У березні минулого року українці сенсаційно брали "срібло" Кубка світу в Чехії. Але тоді в складі були Сергій Семенов і Руслан Ткаленко замість Дудченка та Тищенка.

Вчора норвезька біатлоністка знепритомніла під час гонки.

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Розпочнеться естафета о 15:30 за київським часом. "Синьо-жовті" бігтимуть під №12, а всього заявлені 24 збірні. У прямому ефірі на українському телебаченні гонку покаже UA:Перший, початок трансляції о 15:25. У кабельних мережах її можна подивитися на каналі "Євроспорт", в інтернеті – на oll.tv.

Дивіться, як Мартен Фуркад тепер стріляє по мішенях з дивана:

Мартен Фуркад стріляє на дивані і дивиться себе по телевізору Відео: Twitter
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