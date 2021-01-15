Українці стріляли краще, ніж переможці, але залишилися без медалей в естафеті Кубка світу

Збірна України посіла шосте місце в чоловічій естафетній гонці на етапі Кубку світу з біатлону в німецькому Хохфільцені. Наші хлопці пройшли всю дистанцію без штрафних кіл і лише з двома промахами, але відстали від медальної зони майже на півтори хвилини.
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Переможцем гонки стала команда Франції, слідом за ними фінішували норвежці та італійці. А ось господарі траси німці до третьої зміни естафети йшли на першому місці, але потім провалили стрілянину, заробивши три штрафних кола і випали з числа претендентів на медалі. У підсумку вони фінішували п'ятими.
Результати естафетної гонки:
- Франція (0+6) – 1:22:28.0
- Норвегія (1+4) + 4.2
- Італія (0+5) + 1:06.6 ...
- Україна (0+2) + 2:31.8
Раніше норвезька біатлоністка розповіла про здоров'я після того, як втратила свідомість у вчорашній гонці. Інгрід Тандреволд поскаржилася на проблеми з серцем, які у неї бували і раніше.
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