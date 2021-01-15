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Знепритомніла під час гонки: норвезька біатлоністка розповіла про здоров'я

15 січня, 09:18

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Інгрід Тандреволд поскаржилася на проблеми з серцем, які у неї бували і раніше

Неприємний інцидент стався вчора під час жіночого спринту на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі. 24-річна норвежка Інгрід Тандреволд після другої стрільби впала на сніг і втратила свідомість. До неї оперативно прибігли медики, надали першу допомогу і на машині швидкої відвезли в лікарню. Нагадаємо, українки опинилися за межами ТОП-20 в спринті.

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На щастя, все обійшлося. Дівчина швидко прийшла до тями і вже почуває себе добре.

Трохи пізніше призерка чемпіонату світу розповіла, що ж сталося, норвезькому виданню NRK:

"Після останнього пострілу я відчула себе дуже погано. На виході зі стрільбища у мене трапилася фібриляція серця, і я відразу нібито втратила всю енергію. Подібне у мене вже було одного разу – чотири роки тому тут, в Обергофі. Тоді порушень у серці не виявили, але відтоді його регулярно перевіряють. Шкода, що так вийшло, адже я відчувала, що можу провести гарну гонку".

На шостому етапі в суботу пройде жіноча естафета, а в неділю – масовий старт. Інгрід хотіла б узяти в них участь, але все буде залежати від рішення лікарів. У загальному заліку Кубка світу Тандреволд посідає 13-те місце.

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Згадаймо, як українець Дмитро Підручний падав на чемпіонаті світу:

Дмитро Підручний впав на чемпіонаті світу 2020 у спринті

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