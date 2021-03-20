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Таксист-хам в'їхав в баскетболіста-гіганта і протягнув на капоті 15 метрів

20 березня, 16:21

Олег Люлька Олег Люлька

Дісталося чемпіону Європи Микиті Шабалкіну

Колишній гравець збірної Росії з баскетболу, відомий форвард Микита Шабалкін (206 см, 105 кг) потрапив під колеса автомобіля, повідомляє Telegram-канал Baza.

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Раніше одного з найвищих баскетболістів світу паралізувало після ДТП.

"Баскетболіста Микиту Шабалкіна збив таксист, коли той зробив йому зауваження. Конфлікт стався біля одного з пішохідних переходів на Тверській-Ямській вулиці в Москві. Шабалкін переходив дорогу недалеко від "зебри", але не встиг перетнути проїжджу частину до тих пір, поки не згас дозволяючий сигнал світлофора. Це обурило таксиста, і між ним і Шабалкіним сталася суперечка. В пыдсумку водій, різко стартувавши з місця, "посадив" Шабалкіна на капот і протягнув близько 15 метрів. Зараз поліція встановлює особу водія, а Шабалкіним займаються лікарі", – йдеться в повідомленні джерела

Микита Шабалкін

Микита Шабалкін / Фото: Getty Images

Шабалкін є чемпіоном Європи 2007 року в складі збірної Росії. Також він завойовував "бронзу" Євробаскету-2011 і "срібло" Універсіади-2009. Що стосується клубної кар'єри, то 37-річний Шабалкін в минулому захищав кольори таких відомих команд, як "Химки", "Локомотив-Кубань", московське "Динамо", казанський УНІКС.

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Нагадаємо, днями гольфіста-мільярдера виписали з лікарні після ДТП. "Мій стан поліпшується", – порадував своїх шанувальників Тайгер Вудс.

Дивіться про зірок, що ледь не загинули в ДТП

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Росія ДТП таксі спортсмен баскетболіст Микита Шабалкін
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