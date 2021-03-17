"Який біль! Дівчата здригнулися": гімнаст Верняєв отримав снарядом поміж ніг

Знаменитий український гімнаст Олег Верняєв поділився в Instagram відео "виробничої" травми, від одного перегляду якого стає боляче. Виконуючи вправу на своїх коронних брусах, Олег трохи не розрахував рухи і на високій швидкості налетів чоловічим органом на снаряд.

Реклама

Читайте також: Страшна травма в MMA: бійцю влучили в око пальцем. Глядачі кричали від жаху

Отримавши такий підступний удар поміж ніг, Верняєв з гримасою болю змушений був зупинити виступ.

"Трошки болю вам у стрічку. Відео 2017 року, все залишилося цілим і неушкодженим", – з гумором підписав ці кадри Верняєв, який, що цікаво, саме на брусах став олімпійським чемпіоном-2016 і чемпіоном світу-2014

Це відео Олега Верняєва зібрало безліч коментарів від представників спортивного світу України.

"Ах" – написав плавець Михайло Романчук, додавши смайлик, який пускає величезну сльозу;

"Дівчата здригнулися", – це вже реакція Михайла Гераскевича, батька і тренера відважного скелетоніста Владислава Гераскевича.

Реклама

Поспівчували Олегу Верняєву також дівчата.

"No pain no gain. Але краще обійтися без болю", – пише легкоатлетка Ганна Рижикова;

"Життя – біль" – коментар тхеквондистки Тетяни Тетеревятникової;

"Головне, що все залишилося на місці", – підсумувала гімнастка Діана Варинська.

Олег Верняєв

Нагадаємо, участь Олега в Олімпіаді в Токіо влітку 2021-го залишається під питанням. Як ми писали раніше, Верняєв тимчасово відсторонений від змагань Міжнародною федерацією гімнастики.

Олег Верняєв на брусах Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама