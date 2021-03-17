"Який біль! Дівчата здригнулися": гімнаст Верняєв отримав снарядом поміж ніг

Знаменитий український гімнаст Олег Верняєв поділився в Instagram відео "виробничої" травми, від одного перегляду якого стає боляче. Виконуючи вправу на своїх коронних брусах, Олег трохи не розрахував рухи і на високій швидкості налетів чоловічим органом на снаряд.
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Отримавши такий підступний удар поміж ніг, Верняєв з гримасою болю змушений був зупинити виступ.
"Трошки болю вам у стрічку. Відео 2017 року, все залишилося цілим і неушкодженим", – з гумором підписав ці кадри Верняєв, який, що цікаво, саме на брусах став олімпійським чемпіоном-2016 і чемпіоном світу-2014
Це відео Олега Верняєва зібрало безліч коментарів від представників спортивного світу України.
- "Ах" – написав плавець Михайло Романчук, додавши смайлик, який пускає величезну сльозу;
- "Дівчата здригнулися", – це вже реакція Михайла Гераскевича, батька і тренера відважного скелетоніста Владислава Гераскевича.
Поспівчували Олегу Верняєву також дівчата.
- "No pain no gain. Але краще обійтися без болю", – пише легкоатлетка Ганна Рижикова;
- "Життя – біль" – коментар тхеквондистки Тетяни Тетеревятникової;
- "Головне, що все залишилося на місці", – підсумувала гімнастка Діана Варинська.
Нагадаємо, участь Олега в Олімпіаді в Токіо влітку 2021-го залишається під питанням. Як ми писали раніше, Верняєв тимчасово відсторонений від змагань Міжнародною федерацією гімнастики.
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