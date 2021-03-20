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Таксист-хам въехал в баскетболиста-гиганта и протащил на капоте 15 метров

20 марта, 16:21

Олег Люлька Олег Люлька

Досталось чемпиону Европы Никите Шабалкину

Бывший игрок сборной России по баскетболу, известный форвард Никита Шабалкин (206 см, 105 кг) попал под колеса автомобиля, сообщает Telegram-канал Baza.

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Ранее одного из самых высоких баскетболистов мира парализовало после ДТП.

"Баскетболиста Никиту Шабалкина сбил таксист, когда тот сделал ему замечание. Конфликт произошел возле одного из пешеходных переходов на Тверской-Ямской улице в Москве. Шабалкин переходил дорогу недалеко от "зебры", но не успел пересечь проезжую часть до тех пор, пока не погас разрешающий сигнал светофора. Это возмутило таксиста, и между ним и Шабалкиным произошла перебранка. В итоге водитель, резко стартовав с места, "усадил" Шабалкина на капот и протащил порядка 15 метров. Сейчас полиция устанавливает личность водителя, а Шабалкиным занимаются врачи", – сказано в сообщении источника

Никита Шабалкин

Никита Шабалкин / Фото: Getty Images

Шабалкин является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Также он завоевывал "бронзу" Евробаскета-2011 и "серебро" Универсиады-2009. Что касается клубной карьеры, то 37-летний Шабалкин в прошлом защищал цвета таких известных команд, как "Химки", "Локомотив-Кубань", московское "Динамо", казанский УНИКС.

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Напомним, на днях гольфиста-миллиардера выписали из больницы после ДТП. "Мое состояние улучшается", – порадовал своих поклонников Тайгер Вудс.

Смотрите о звездах, едва не погибших в ДТП

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Россия ДТП такси спортсмен баскетболист Никита Шабалкин
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