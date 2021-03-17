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Тайгер Вудс заговорив: гольфіста-мільярдера виписали з лікарні після ДТП

17 березня, 10:03

Олег Люлька Олег Люлька

"Мій стан поліпшується", – порадував своїх шанувальників американець

Знаменитий американський гольфіст Тайгер Вудс виписався з лікарні і повернувся додому після аварії, в яку потрапив 23 лютого.

"Радий всім вам повідомити, що я вже повернувся додому. Стан мій поліпшується, спасибі всім! Я дуже вдячний всім за теплі слова і підтримку. Ви всі дбали про мене, і це дуже допомогло! Тепер буду лікуватися вдома", – написав у себе в Twitter Тайгер Вудс

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Тайгер Вудс

Тайгер Вудс / Фото: Reuters

Нагадаємо, Тайгер Вудс був госпіталізований з множинними переломами і травмами ніг, після того як його машина вилетіла з дороги і перекинулася в Каліфорнії. 45-річному американцю відразу ж зробили операцію.

"Осколкові відкриті переломи як верхньої, так і нижньої частин великої та малої гомілкових кісток були стабілізовані шляхом введення стрижня в кістку. Інші пошкодження кісток стопи і гомілки були стабілізовані за допомогою комбінації гвинтів і штифтів. Пошкодження м'язів і м'яких тканин ноги вимагало хірургічного втручання щодо м'язів для зняття тиску через набряк", – розповідав про операцію Тайгера Вудса лікар Аніш Махаджан

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Відзначимо, що 45-річний Тайгер Вудс є першим спортсменом в історії, який заробив мільярд доларів.

Дивіться про зірок, що ледь не загинули в ДТП

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ДТП гольф спортсмен Тайгер Вудс
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