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З Росії тікають зіркові борці: чемпіон світу з Осетії став сербом

18 березня, 14:03

Олег Люлька Олег Люлька

Хетік Цаболов переконаний, що перехід під новий стяг сприятиме його кар'єрним успіхам

Чемпіон світу-2014 з вільної боротьби росіянин Хетік Цаболов відтепер виступатиме за збірну Сербії. 29-річний спортсмен, який змагається у ваговій категорії до 74 кг, отримав паспорт цієї балканської країни.

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"Упевнений, що мій вибір істотно вплине на зростання моєї кар'єри. З Божою допомогою будемо підкорювати "світ" і Олімпійські ігри!" – написав у себе в Instagram осетин Хетік Цаболов

При цьому вболівальники проводжають його коментарями: "Тікай, поки тебе в РФ не підсадили на допінг".

Як повідомляє ТАРС з посиланням на Федерацію спортивної боротьби Росії, переговори про перехід Цаболова під сербський прапор тривали два роки. Тепер в цьому питанні поставлено крапку.

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Відзначимо, що Хетік є не тільки чемпіоном світу-2014, а й срібним призером світової першості-2017, дворазовим срібним призером Кубка світу і дворазовим чемпіоном Росії.

Раніше Росія втратила переможця Європейських ігор 2019 року в Мінську, борця греко-римського стилю Заура Кабалоєва. Талановитий спортсмен змінив російське громадянство на італійське.

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