Один з найвищих баскетболістів світу паралізований

Колишній баскетболіст НБА Шон Бредлі паралізований. Це сталося після аварії, в яку спортсмен потрапив у січні.

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48-річного Бредлі збила машина під час велопрогулянки. Баскетболіст пошкодив спинний мозок, що спричинило за собою параліч. Останні вісім тижнів Бредлі провів в госпіталі, де він переніс операцію на шиї.

Бредлі виступав на позиції центрового в клубах Національної баскетбольної асоціації (НБА). Він грав за "Філадельфію Севенті Сіксерс", "Нью-Джерсі Нетс" і "Даллас Маверікс".

Цікаво, що з ростом 229 см Шон займає четверте місце в списку найвищих баскетболістів в історії НБА.

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Крім спортивної кар'єри, Бредлі також з'являвся в кіно і на телебаченні. Зокрема, він зіграв одну з зірок НБА в фільмі "Космічний джем" з Майклом Джорданом. Також на його рахунку епізодична роль в телесеріалі "Крутий Уокер: Правосуддя по-техаськи".

Шон разом з дружиною виховують шістьох дітей.

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