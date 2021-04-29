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Збірна України отримала суперників по Євробаскету (фото)

29 квітня, 15:31

Олег Люлька Олег Люлька

Наші баскетболісти зіграють в групі проти Греції, Італії, Хорватії, Великої Британії та Естонії. Потрібно посісти місце в четвірці, щоб вийти до 1/8 фіналу

Збірна України з баскетболу дізналася суперників по груповому раунду Євробаскету-2022. Опонентами підопічних Айнарса Багатскіса стали команди Греції, Італії, Хорватії, Великої Британії та Естонії.

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Свої матчі група С, до якої потрапила українська команда, проведе в італійському Мілані. Чемпіонат Європи відбудеться восени 2022 року і стартує 1 вересня.

Також матчі Євробаскету-2022 приймуть Німеччина (Берлін і Кельн), Чехія (Прага) і Грузія (Тбілісі).

ФОРМАТ ТУРНІРУ

24 збірні зіграють у чотирьох групах з шести команд за одноматчевою коловою системою. Чотири найкращі команди з кожної групи вийдуть до плей-оф (він цілком відбудеться в Берліні), де починаючи зі стадії 1/8 фіналу виявлятимуть переможця в одноматчевих протистояннях.

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Збірна України з баскетболу

Збірна України з баскетболу / Фото: ФБУ

Найвищим досягненням чоловічої збірної України є шосте місце на Євробаскеті-2013.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України провалила відбір на Євробаскет. Востаннє таке було 10 років тому.

Тренер збірної України Айнарс Багатскіс забив з центру майданчика Відео: ФБУ

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