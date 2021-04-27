Мало кошик не зламав! Божевільний слем-данк від українського мільйонера в НБА

Олексій Лень / Фото: Reuters
Український центровий Вашингтон Візардс Олексій Лень швидко відновився після травми щиколотки, отриманої в матчі проти Детройт Пістонс. Божевільний слем-данк у виконанні нашого гіганта (216 см) став окрасою нічного надрезультативного поєдинку регулярного чемпіонату НБА, в якому його клуб лише в овертаймі поступився Сан-Антоніо Сперс – 143:146.
На початку третьої чверті уродженець Луганської області отримав м'яч в трисекундній зоні, продавив свого візаві і ефектно закинув згори, ледь не зламавши кошик, на якому ще й завис після цього, тримаючись за нього однією рукою.
Відео крутого данка Леня
Незважаючи на цей "цвях" від Алекса, Вашингтон програв. Проте матч проти Сперс Лень може занести собі до активу – 17 очок (7/8 двоочкових, 1/1 триочкових, 0/1 штрафних), 10 підбирань, 1 передача та 1 блок-шот за 4 фолів за 23 хвилини 21 секунду, проведені на паркеті.
Олексій Лень / Фото: Instagram
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Раніше стала відома зарплата Олексія Леня в Вашингтон Візардс, куди він перебрався на один рік з Торонто. Наш 27-річний центровий за цей час отримає від "чарівників" 2,3 мільйона доларів.
Дивіться, як Алекс Лень розважався зі своєю дівчиною
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