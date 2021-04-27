Мало кошик не зламав! Божевільний слем-данк від українського мільйонера в НБА

Гігант з Антрацита став героєм найефектнішого моменту в матчі між Вашингтоном і Сан-Антоніо – шкода, цей "цвях" не врятував його команду від поразки

Олексій Лень / Фото: Reuters

Український центровий Вашингтон Візардс Олексій Лень швидко відновився після травми щиколотки, отриманої в матчі проти Детройт Пістонс. Божевільний слем-данк у виконанні нашого гіганта (216 см) став окрасою нічного надрезультативного поєдинку регулярного чемпіонату НБА, в якому його клуб лише в овертаймі поступився Сан-Антоніо Сперс – 143:146.

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На початку третьої чверті уродженець Луганської області отримав м'яч в трисекундній зоні, продавив свого візаві і ефектно закинув згори, ледь не зламавши кошик, на якому ще й завис після цього, тримаючись за нього однією рукою.

Відео крутого данка Леня

Незважаючи на цей "цвях" від Алекса, Вашингтон програв. Проте матч проти Сперс Лень може занести собі до активу – 17 очок (7/8 двоочкових, 1/1 триочкових, 0/1 штрафних), 10 підбирань, 1 передача та 1 блок-шот за 4 фолів за 23 хвилини 21 секунду, проведені на паркеті.

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Раніше стала відома зарплата Олексія Леня в Вашингтон Візардс, куди він перебрався на один рік з Торонто. Наш 27-річний центровий за цей час отримає від "чарівників" 2,3 мільйона доларів.

Дивіться, як Алекс Лень розважався зі своєю дівчиною

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Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram

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