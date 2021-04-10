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Чарівник Лень став найбільш забивним українцем в НБА і отримує за це мільйони

10 квітня, 13:44

Олена Павлова Олена Павлова

Наш центровий видав сильний матч з Голден Стейт Ворріорс

Центровий Вашингтон Візардс Олексій Лень набрав 15 очок в переможному матчі НБА проти Голден Стейт Ворріорс (110:107) і став найрезультативнішим українцем в Національній асоціації. Раніше "Громовий" захисник з Черкас увійшов до елітного клубу в Америці.

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Олексій вийшов у стартовій п'ятірці "чарівників" і провів на паркеті продуктивні 20 хвилин. За цей час він набрав 15 очок (5/9 двоочкових, 5/5 штрафних), зробив 5 підбирань, 1 передачу і 1 блок-шот. А після фінального свистка виявилося, що Лень підкорив позначку у 4000 очок в НБА. І це найкращий показник серед українських гравців за океаном.

Олексій Лень проти Голден Стейт

Олексій Лень проти Голден Стейт / Фото: Reuters

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До цього рекорд за набраними очками належав "Українському поїзду" Віталію Потапенку (3995), який виступав за Клівленд, Бостон, Сієтл і Сакраменто. У першій п'ятірці також дворазовий чемпіон НБА у складі Лейкерс Станіслав Медведенко (1390), Олександр Волков (1019), який грав за Атланту, і нинішній захисник Оклахома-Сіті Святослав Михайлюк (1010).

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Раніше стала відома зарплата Олексія Леня в "Вашингтон Візардс", куди він перебрався на один рік. Наш 27-річний центровий за цей час отримає від "чарівників" 2,3 мільйона доларів.

Відмітимо, що такі ж гроші світили Леню і в "Торонто". Однак в канадському клубі, що підписав контракт з українцем 30 грудня, вже 19 січня угоду розірвали, порахувавши, що Алекс їм не потрібен.

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Всього в НБА Лень проводить вже восьмий сезон. У 2013-му році уродженець Антрацита був обраний на драфті Фінікс Санз під 5-м номером. Потім виступав в Атланті, Сакраменто і Торонто.

Дивіться сюжет про Олексія Леня

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окуляри рекордсмен НБА Олексія Леня Віталій Потапенко Голден Стейт Вашингтон Уизардс
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