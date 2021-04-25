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Гордість України! Золотий кидок Волкова в неймовірному фіналі чемпіонату СРСР

25 квітня, 16:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Київський Будівельник вперше виграв чемпіонат СРСР з баскетболу в 1989 році, в драматичному фіналі обігравши каунаський Жальгіріс

25 квітня 1989 року відбулася історична подія в українському баскетболі. Київський Будівельник виграв золоті медалі чемпіонату СРСР .

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Фінал проти каунаського Жальгіріса вийшов такий, хоч кіно знімай. Серія була до двох перемог. Перший матч в Києві виграв Будівельник – 97:94. А в другому поєдинку йшла неймовірна боротьба. На останніх секундах зустрічі рахунок був рівний – 87:87 і тут Олександр Волков зважився на дальній кидок – м'яч в кошику! Перемога?! Але судді вважають, що час зустрічі закінчився. Призначають овертайм, в якому перемагають литовці. Після гри Будівельник подає протест. І Держкомспорт присуджує звання чемпіона українському клубу!

Дивіться легендарну кінцівку матчу Жальгіріс – Будівельник:

Чемпіонський склад Будівельника: Олександр Білостінний, Олександр Волков, Євген Долгов, Анатолій Ковтун, Юрій Косенко, Володимир Левицький, Євген Мурзін, Сергій Орєхов, Ігор Пінчук, Андрій Підковиров, Юрій Сільверстов, Андрій Шаптала, Олександр Шевченко.

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Головний тренер: Віктор Боженар, тренери: Зураб Хромаєв, Віктор Гуревич.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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баскетбол Будівельник Жальгіріс
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