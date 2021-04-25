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Гордость Украины! Золотой бросок Волкова в невероятном финале чемпионата СССР

25 апреля, 16:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Киевский Будивельник впервые выиграл чемпионат СССР по баскетболу в 1989 году, в драматическом финале обыграв каунасский Жальгирис

25 апреля 1989 года произошло историческое событие в украинском баскетболе. Киевский Будивельник выиграл золотые медали чемпионата СССР.

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Финал против каунасского Жальгириса вышел такой, хоть кино снимай. Серия была до двух побед. Первый матч в Киеве выиграл Будивельник – 97:94. А во втором поединке шла невероятная борьба. На последних секундах встречи счет был равный – 87:87 и тут Александр Волков решился на дальний бросок – мяч в корзине! Победа?! Но судьи считают, что время встречи истекло. Назначают овертайм, в котором побеждают литовцы. После игры Будивельник подает протест. И Госкомспорт присуждает звание чемпиона украинскому клубу!

Смотрите легендарную концовку матча Жальгирис – Будивельник:

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Чемпионский состав Будивельника: Александр Белостенный, Александр Волков, Евгений Долгов, Анатолий Ковтун, Юрий Косенко, Владимир Левицкий, Евгений Мурзин, Сергей Орехов, Игорь Пинчук, Андрей Подковыров, Юрий Сильверстов, Андрей Шаптала, Александр Шевченко.

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Главный тренер: Виктор Боженар, тренеры: Зураб Хромаев, Виктор Гуревич.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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баскетбол Будивельник Жальгирис
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