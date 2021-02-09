Прорвало! Результативна гра українця допомогла "Вашингтону" перемогти в НБА

Український центровий Олексій Лень знову вийшов у стартовому складі "Вашингтон Візардс" в матчі НБА. Це сталося лише вдруге в 10 іграх за новий клуб. Минулої ночі його команда перемогла "Чикаго Буллз" після двох поразок поспіль – 105:101. Минулого тижня Лень видав топовий матч в НБА і переміг фіналіста плей-оф.

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27-річний уродженець Луганщини набрав 13 очок за 20 хвилин ігрового часу. Це другий його показник результативності в формі столичних. Раніше Алекс набирав 18 пунктів в грі проти "Маямі" 6 лютого, хоча команда програла. Сьогодні ж Лень реалізував усі п'ять кидків з гри та три з шести штрафних. Також в його активі 7 підбирань і 2 блок-шоти.

Дивіться огляд шостої перемоги "Вашингтона" в 21-му матчі сезону.

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Успіх у Чикаго допоміг Леню і його команді піднятися з останнього місця Східної конференції, обійшовши "Детройт Пістонс" Святослава Михайлюка. У колектива уродженця Черкас – всього п'ять перемог і вже 18 поразок.

В січні дорогий український баскетболіст дебютував за "Вашингтон".

Нещодавно була річниця смерті зірки НБА Кобі Браянта:

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