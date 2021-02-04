Відпрацьовує мільйони! Українець видав топовий матч в НБА

Український центровий Олексій Лень провів рекордний час на майданчику після переходу до "Вашингтона" – 27 хвилин, посприявши перемозі "чарівників" над фіналістом плей-оф минулого сезону НБА "Маямі" 103:100.

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Наш баскетболіст набрав 10 очок, а також зробив 8 підбирань і 3 передачі, реалізувавши 3 з 4 кидків з гри. Рейтинг ефективності Леня склав +7.

"Треба віддати належне Алексу. Він робить свою роботу. Випустити його було топовим рішенням для мене. Він був чудовим біля кошика, в ривках, в передачах", – зазначив після гри головний тренер "Вашингтона" Скотт Брукс

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Раніше стала відома зарплата Олексія Леня у "Вашингтон Візардс", куди він перебрався на один рік. Наш 27-річний центровий за цей час отримає від "чарівників" 2,3 мільйона доларів.

Відзначимо, що такі ж гроші світили Леню і в "Торонто". Однак у канадському клубі, що уклав контракт з українцем 30 грудня, вже 19 січня угоду розірвали, вирішивши, що Олексій їм не потрібен.

Дивіться, як Лень розважається зі своєю дівчиною

Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram

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