Русский
$ 28
33,64
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Відпрацьовує мільйони! Українець видав топовий матч в НБА

4 лютого, 09:50

Олег Люлька Олег Люлька

10 очок і 8 підбирань від Олексія Леня допомогли "Вашингтону" обіграти фіналіста плей-оф минулого сезону "Маямі"

Український центровий Олексій Лень провів рекордний час на майданчику після переходу до "Вашингтона" – 27 хвилин, посприявши перемозі "чарівників" над фіналістом плей-оф минулого сезону НБА "Маямі" 103:100.

Реклама

Читайте також: Чемпіонка світу з баскетболу видалила груди. Навіщо вона це зробила?

Наш баскетболіст набрав 10 очок, а також зробив 8 підбирань і 3 передачі, реалізувавши 3 з 4 кидків з гри. Рейтинг ефективності Леня склав +7.

"Треба віддати належне Алексу. Він робить свою роботу. Випустити його було топовим рішенням для мене. Він був чудовим біля кошика, в ривках, в передачах", – зазначив після гри головний тренер "Вашингтона" Скотт Брукс

Реклама

Раніше стала відома зарплата Олексія Леня у "Вашингтон Візардс", куди він перебрався на один рік. Наш 27-річний центровий за цей час отримає від "чарівників" 2,3 мільйона доларів.

Відзначимо, що такі ж гроші світили Леню і в "Торонто". Однак у канадському клубі, що уклав контракт з українцем 30 грудня, вже 19 січня угоду розірвали, вирішивши, що Олексій їм не потрібен.

Дивіться, як Лень розважається зі своєю дівчиною

Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

НБА Олексія Леня Вашингтон Уизардс
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Оголеною скандалісткою з Дубая виявилася ексдружина баскетболіста. У неї ще багато інтимних фото
Оголеною скандалісткою з Дубая виявилася ексдружина баскетболіста. У неї ще багато інтимних фотоБаскетбол
"Стули пельку, сучка": дружину мільярдера вигнали з матчу НБА після суперечки з Леброном (відео)Баскетбол
Чемпіонка світу з баскетболу видалила груди. Навіщо вона це зробила?
Чемпіонка світу з баскетболу видалила груди. Навіщо вона це зробила?Баскетбол
П'ять жахливих авіакатастроф у спорті: чи був замішаний Брежнєв у трагедії над Україною?
П'ять жахливих авіакатастроф у спорті: чи був замішаний Брежнєв у трагедії над Україною?Футбол
Рік без Кобі Браянта: як зараз виглядає місце падіння вертольота
Рік без Кобі Браянта: як зараз виглядає місце падіння вертольотаБаскетбол
Великий, Цар і Саша Коен! Круті спортсмени з українським корінням
Великий, Цар і Саша Коен! Круті спортсмени з українським коріннямІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти