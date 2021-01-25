Дорогий український баскетболіст дебютував за "Вашингтон" у НБА

Сьогодні вранці за київським часом один із двох українців в найсильнішій баскетбольній лізі світу Олексій Лень зіграв перший матч за "Вашингтон Візардс". 26-річний центровий з'явився у виїзній грі з "Сан-Антоніо Сперс" з лави запасних і назбирав 11 очок і 5 підбирань. Правда, його команда поступилася 101:121. До речі, стала відома зарплата українця Леня у "Вашингтоні".
Лень провів на майданчику майже 21 хвилину, реалізувавши один із двох триочкових кидків, три з чотирьох середніх, два з чотирьох штрафних.
Його зірковий партнер Расселл Вестбрук набрав 9 пунктів, а найбільше – Бредлі Біл (31). Дивіться огляд зустрічі в Техасі.
Поки що команда зі столиці США посідає 14-е, передостаннє, місце в Східній конференції, вигравши три матчі при дев'яти поразках. А останній рядок – за "Детройтом" іншого українця в лізі 23-річного Святослава Михайлюка. "Пістонс" також мають три перемоги, але програли вже 13 разів.
Нещодавно українському мільйонерові дали раду після вигнання з клубу НБА.
Дивіться, як Олексій Лень ходив в парк атракціонів зі своєю дівчиною:
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