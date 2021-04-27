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Чуть кольцо не сломал! Сумасшедший слэм-данк от украинского миллионера в НБА

27 апреля, 10:52

Олег Люлька Олег Люлька

Гигант из Антрацита стал героем самого эффектного момента в матче между Вашингтоном и Сан-Антонио – жаль, этот "гвоздь" не спас его команду от поражения

Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: Reuters

Украинский центровой Вашингтон Уизардс Алексей Лэнь быстро восстановился после травмы лодыжки, полученной в матче против Детройт Пистонс. Сумасшедший слэм-данк в исполнении нашего гиганта (216 см) стал украшением ночного сверхрезультативного поединка регулярного чемпионата НБА, в котором его клуб лишь в овертайме уступил Сан-Антонио Сперс – 143:146.

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В начале третьей четверти уроженец Луганской области получил мяч в трехсекундной зоне, продавил своего визави и эффектно забросил сверху, едва не сломав кольцо, на котором еще и завис после этого, держась за него одной рукой.

Видео крутого данка Лэня

Несмотря на этот "гвоздь" от Алекса, Вашингтон проиграл. Тем не менее матч против Сперс Лэнь может занести себе в актив – 17 очков (7/8 двухочковых, 1/1 трехочковых, 0/1 штрафных), 10 подборов, 1 передача и 1 блок-шот при 4 фолах за 23 минуты 21 секунду, проведенные на паркете.

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Алексей Лэнь

Алексей Лэнь / Фото: Instagram

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Ранее стала известна зарплата Алексея Лэня в Вашингтон Уизардс, куда он перебрался на один год из Торонто. Наш 27-летний центровой за это время получит от "волшебников" 2,3 миллиона долларов.

Смотрите, как Алекс Лэнь развлекался со своей девушкой

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Алексей Лэнь и его девушка Видео: Instagram

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баскетбол НБА Алексей Лэнь Вашингтон Уизардс

Источник: Сегодня|Спорт

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