Український гігант засмутив Вашингтон: не зміг дограти матч після блискучого старту

Український центровий Вашингтон Візардс Олексій Лень тільки розігрався в новому клубі і отримав травму правої гомілки. Неприємний інцидент стався в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Детройт Пістонс (121:100). Раніше "чарівник" Лень став самим забивним українцем в НБА.
Український велетень вийшов у стартовій п'ятірці та встиг зіграти проти Детройта 6 хвилин і 40 секунд і набрати 8 очок, але у другій чверті він був змушений достроково залишити майданчик, чим дуже засмутив столичних фанатів: "О ні! Він так здорово почав матч!"
Але Вашингтон втримав перемогу після відходу Леня – 121:100 і тепер ділить 10-11-те місце у Східній конференції.
Олексій Лень в матчі з Нью-Орлеаном / Фото: Reuters
Головний тренер "чарівників" Скотт Брукс сказав, що деталі травми будуть відомі вже після обстеження, яке проведуть у неділю. Також отримав пошкодження ще один баскетболіст Візардс Руї Хачімура.
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Раніше стала відома зарплата Олексія Леня у Вашингтон Візардс, куди він перебрався на один рік з Торонто. Наш 27-річний центровий за цей час отримає від "чарівників" 2,3 мільйона доларів.
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