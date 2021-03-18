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Показала тіло і відпала щелепа! Фото з перцем від шеф-кухаря українського гіганта

18 березня, 20:21

Олена Павлова Олена Павлова

Колишня дівчина українського баскетболіста любить дуже відверті купальники

У вересні один з двох українських баскетболістів НБА Олексій Лень показав свою нову дівчину. 27-річний центровий, який на той момент виступав за "Сакраменто Кінгз", зізнався, що зустрічається з шеф-кухарем з Атланти Анжелою. Однак останнім часом дівчина викладає відверті фото, на яких немає баскетболіста.

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Відзначимо, що пара разом провела День Подяки, проте незабаром Лень перебрався спочатку до "Торонто", а потім знову повернувся в США. В "Вашингтоні" українцю запропонували 2,3 мільйона доларів на рік. І він погодився. Однак, судячи з усього, переїзди зруйнували відносини з Анжелою. Або вони добре приховують продовження свого роману.

Нагадаємо, раніше Олексій зустрічався з темношкірою баскетболісткою Ессенс Таунсенд, з якою познайомився в студентські роки. Його зріст – 216 см. Останнім часом Лень не афішував своє особисте життя, та й фото Анжели після деякого часу зникло з його "історії" в Instagram.

Раніше українського баскетболіста виміняли на висхідну зірку НБА.

Олексій Лень і його дівчина Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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