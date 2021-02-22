Україна знищує Угорщину і з першого місця виходить на чемпіонат Європи

Наша команда виграла з різницею в 34 очки

Збірна України перемогла команду Угорщини в заключному матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2022. І зайняла перше місце у відбірковій групі.

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Із перших хвилин зустрічі українцям не вдалося максимально агресивно притиснути суперника. Нестримним для нашої команди став Келлер, він вільно почувався під нашим кільцем. Тому угорці захопили лідерство на старті.

Упевненості нашій команді додали вдалі дії на підборах під кільцем суперника. Згодом вихід Боброва і Мішули додали нашій команді необхідної агресії. Останній взявся бомбити кільце суперника з-за дуги. Уже до кінця стартової чверті українці вийшли вперед, вигравши її в чотири очки. А на велику перерву наша команда вже мала 16 очок запасу.

При цьому збірна України розстріляла суперника з дальньої дистанції 8 влучень проти 1. Половину з них зробив Мішула.

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Після перерви тиск наших баскетболістів тривав. Так загальна різниця вже перетнула позначку в 30 очок.

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Українці в результаті дотиснули суперника, завоювавши перемогу з різницею в 34 очки. Це забезпечило команді Айнарса Багатскіса підсумкове перше місце в групі.

Угорщина – Україна – 63:97 (20:24, 14:26, 11:27, 18:20)

Найбільш результативними в складі переможців стали Бобров (19 очок) і Мішула (18).

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Раніше жіноча збірна України провалила відбір на Євробаскет. Востаннє таке було 10 років тому.

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