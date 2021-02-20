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Україна задавила чемпіона Європи! Наш американець дотиснув Словенію у відборі на ЧЄ-2022

20 лютого, 18:15

Олена Павлова Олена Павлова

"Синьо-жовті" йдуть на другому місці в своїй групі

20 лютого в київському Палаці спорту чоловіча збірна України обіграла чинного чемпіона Європи Словенію у відборі на Євробаскет-2022 – 70:65. Раніше ми повідомляли, що в збірну покликали американця й українця, звинуваченого в грі на тоталізаторі. Але якщо Джером Рендл вийшов сьогодні на паркет і став найрезультативнішим – 24 очка, то Кобця відчепили до поєдинку.

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Джером Рендл

Джером Рендл / Фото: FIBA

Нагадаємо, що Україна здобула путівку на Євробаскетпід час листопадового вікна. А в передостанньому матчі відбору з лідером групи F Словенією підопічні Багатскіса намагалися скоротити відставання і закріпитися на другій позиції. Поєдинок вийшов нервовим і не дуже результативним. В останній чверті команди йшли ніздря в ніздрю, але вчасно 3-очковий кидок потрапив Рендл, а потім українці здорово працювали в захисті і били штрафні кидки.

Україна – Словенія
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Україна – Словенія / Фото: FIBA

Україна взяла реванш у Словенії за поразку річної давнини в Запоріжжі – 60:62. Найрезультативнішим у київському матчі став наш американський легіонер Джером Рендл – 24 очка, 10 балів набрав Сергій Павлов. На рахунку Богдана Близнюка 7 очок і 11 підбирань.

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Збірна України з баскетболу

Збірна України з баскетболу / Фото: FIBA

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У понеділок, 22 лютого, "синьо-жовті" проведуть заключний поєдинок кваліфікації проти Угорщини.

Раніше жіноча збірна України провалила відбір на Євробаскет.Останній раз таке було 10 років тому.

Дивіться, як Україна обігравала збірну Португалії

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