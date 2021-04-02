Україна в четвертому кошику перед жеребкуванням Євробаскету

Своїх суперників наша команда дізнається 29 квітня

Чоловіча збірна України з баскетболу дізналася потенційних суперників по групі на чемпіонаті Європі. Команда Айнарса Багатскіса потрапила в четверту корзину разом з Німеччиною, Фінляндією і Грузією.

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Жеребкування групового раунду Євробаскету відбудеться 29 квітня в Берліні.

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Іспанія, Сербія, Греція, Франція Литва, Росія, Італія, Чехія Польща, Хорватія, Туреччина, Словенія Німеччина, Україна, Фінляндія, Грузія Бельгія, Угорщина, Ізраїль, Велика Британія Боснія і Герцеговина, Нідерланди, Естонія, Болгарія

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Чемпіонат Європи пройде 1-18 вересня 2022 року в Німеччині, Італії, Чехії та Грузії.

Раніше жіноча збірна України провалила відбір на Євробаскет.Останній раз таке було 10 років тому.

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