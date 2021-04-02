Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Україна в четвертому кошику перед жеребкуванням Євробаскету

2 квітня, 14:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Своїх суперників наша команда дізнається 29 квітня

Чоловіча збірна України з баскетболу дізналася потенційних суперників по групі на чемпіонаті Європі. Команда Айнарса Багатскіса потрапила в четверту корзину разом з Німеччиною, Фінляндією і Грузією.

Реклама

Читайте також: Україна знищує Угорщину і з першого місця виходить на чемпіонат Європи

Жеребкування групового раунду Євробаскету відбудеться 29 квітня в Берліні.

Склад кошиків

  1. Іспанія, Сербія, Греція, Франція
  2. Литва, Росія, Італія, Чехія
  3. Польща, Хорватія, Туреччина, Словенія
  4. Німеччина, Україна, Фінляндія, Грузія
  5. Бельгія, Угорщина, Ізраїль, Велика Британія
  6. Боснія і Герцеговина, Нідерланди, Естонія, Болгарія

Реклама

Чемпіонат Європи пройде 1-18 вересня 2022 року в Німеччині, Італії, Чехії та Грузії.

Раніше жіноча збірна України провалила відбір на Євробаскет.Останній раз таке було 10 років тому.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збірна України з баскетболу Євробаскет-2022
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фінал Кубка України пройде з глядачами, незважаючи на карантин
Фінал Кубка України пройде з глядачами, незважаючи на карантинБаскетбол
Криваві плями на кабіні пілотів: літак клубу НБА здійснив аварійну посадку
Криваві плями на кабіні пілотів: літак клубу НБА здійснив аварійну посадкуБаскетбол
Російський тренер помер просто під час матчу
Російський тренер помер просто під час матчуБаскетбол
"Чарівний" чемпіон заради щеплення від COVID-19 заліз на дахБаскетбол
Коронавірус косить гравців київського клубу, в тому числі лідера збірної України
Коронавірус косить гравців київського клубу, в тому числі лідера збірної УкраїниБаскетбол
Краще дивитися ззаду: сексуальна баскетболістка не все прикрила перед дзеркалом
Краще дивитися ззаду: сексуальна баскетболістка не все прикрила перед дзеркаломБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти