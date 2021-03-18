Гравця збірної України виперли з іспанського клубу

Баскетболіст Володимир Герун пішов з "Унікаха", але знайти новий клуб непросто

Форвард збірної України з баскетболу Володимир Герун залишився без клубу. Іспанська "Унікаха" розірвала контракт з 26-річним уродженцем Дніпра. Раніше новий головний тренер клубу, грек Фотіос Кацікаріс, виключив Геруна з основної команди, і хлопець змушений був підтримувати форму індивідуально.

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Про це повідомив офіційний сайт клуба з Малаги.

Тим часом, Михайлюка виміняли на молоду зірку НБА.

"Унікаха" намагалася позбутися Володимира, не заплативши йому компенсацію, хоча контракт українця діє до закінчення сезону 2020/2021. Однак, схоже, що сторонам вдалося знайти компроміс. Виступав за команду українець з 2019 року, відігравши 79 матчів.

Реклама Володимир Герун №52/Фото "Уникаха"

Правда, Геруну буде непросто знайти собі нове місце робота найближчим часом. Зокрема, в українській Суперлізі період дозаявок уже завершився. Місяць тому, коли у Володі почалися проблеми в "Унікасі", в свої ряди його запрошував київський "Будівельник", але український збірник відмовився від пропозиції. На цей момент команда з Малаги займає лише дев'яте місце в чемпіонаті Іспанії.

Раніше Герун не пропустив жодного матчу в сезоні: український "Робокоп" в Іспанії.

Згадаймо, як жіноча збірна України перемагала Португалію у відборі на Євробаскет:

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