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Игрока сборной Украины выперли из испанского клуба

18 марта, 10:42

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Баскетболист Владимир Герун ушел из "Уникахи", но найти новый клуб непросто

Форвард сборной Украины по баскетболу Владимир Герун остался без клуба. Испанская "Уникаха" расторгла контракт с 26-летним уроженцем Днепра. Ранее новый главный тренер клуба, грек Фотиос Кацикарис, исключил Геруна из основной команды, и парень вынужден был поддерживать форму индивидуально.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба из Малаги.

Тем временем, Михайлюка выменяли на восходящую звезду НБА.

"Уникаха" пыталась избавиться от Владимира, не заплатив ему компенсацию, хотя контракт украинца действует до окончания сезона 2020/2021. Однако, похоже, что сторонам удалось найти компромисс. Выступал за команду украинец с 2019 года, отыграв 79 матчей.

Владимир Герун №52/Фото "Уникаха"
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Владимир Герун №52/Фото "Уникаха"

Правда, Геруну будет непросто найти себе новое место работа в ближайшее время. В частности, в украинской Суперлиге период дозаявок уже завершился. Месяц назад, когда у Володи начались проблемы в "Уникахе", в свои ряды его приглашал киевский "Будивельник", но украинский сборник отказался от предложения. На данный момент команда из Малаги занимает лишь девятое место в чемпионате Испании.

Ранее Герун не пропустил ни одного матча в сезоне: украинский "Робокоп" в Испании.

Вспомним, как женская сборная Украины побеждала Португалию в отборе на Евробаскет:

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