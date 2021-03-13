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Українського баскетболіста виміняли на висхідну зірку НБА

13 березня, 09:10

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українець був самим довгограючим гравцем у складі "Детройта"

Не встиг український баскетболіст Святослав Михайлюк домогтися унікального статусу в "Детройт Пістонс", як клуб НБА позбувся його. Українець був обміняний в "Оклахома-Сіті Тандер" разом з піком другого раунду драфту НБА 2027.

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Натомість "Детройт" отримав атакуючого захисника Хаміда Діалло. Про це повідомив відомий інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі на своїй сторінці в Twitter.

Відзначимо, що в "Детройті" Михайлюк був важливим гравцем ротації і одним з кращих шутерів. У нинішньому регулярному чемпіонаті НБА українець взяв участь в 36 матчах, в середньому набираючи за гру 6,9 очка, роблячи 2,1 підбирання і здійснюючи 1,6 передачі.

Раніше ми писали, що у Михайлюка буде найбільша зарплата в українському спорті. Мова про контракт на 53,76 млн доларів протягом чотирьох років, або 13,5 мільйона в рік.

Святослав Михайлюк. Тренування українця в НБА Відео: Instagram
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баскетбол НБА Детройт Пістонс Святослав Михайлюк Оклахома-Сіті Тандер

Джерело: Сегодня|Спорт

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