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Україна провалила відбір на Євробаскет. Останній раз таке було 10 років тому

6 лютого, 21:29

Олена Павлова Олена Павлова

Маючи в своєму розпорядженні зірку Євроліги Ягупову, "синьо-жовті" не вийшли з групи

Жіноча збірна України з баскетболу, незважаючи на перемогу над Фінляндією (91:75) в останньому матчі відбору на Євробаскет-2021, не їде на чемпіонат Європи. Команда Срджана Радуловича посіла друге місце в своїй групі слідом за Бельгією і не отримала пряму путівку на турнір, але ще сподівалася пробитися на ЧЄ за додатковими квотами.

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Збірна України

Збірна України / Фото: FIBA

З 9 команд, які займуть у своїх групах другі місця, на чемпіонат до Іспанії і Франції влітку поїдуть тільки 5, і доля "синьо-жовтих" вирішувалася в матчах інших груп. Але вже по завершенню поєдинку Нідерланди – Словаччина (50:61) Україна опустилася на шосте місце зведеної таблиці всіх других місць і втратила можливість вийти на Євробаскет.

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Українки були учасницями останніх чотирьох чемпіонатів Європи, останній раз не пробившись на турнір аж у 2011 році. Ще більш несподіваним стає цей провал, якщо врахувати, що в складі нашої команди виступає одна з найсильніших баскетболісток Європи, зірка Євроліги у складі "Фенербахче" Аліна Ягупова.

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Аліна Ягупова

Аліна Ягупова / Фото: FIBA

Тим часом чоловіча збірна України здобула путівку на Євробаскет-2022, вирвавши перемогу у Австрії.

Згадаймо, як українки обігравали команду Португалії в Харкові

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провал кваліфікація жіноча збірна України з баскетболу відбірковий турнір Евробаскет-2021
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