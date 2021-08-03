Шокирующая Япония: 30 часов в сутках, запрет на разговоры и бан за тату

10 интересных моментов подмеченных в Токио – не давайте деньги в руки продавцам, покупайте воду на улице и не пугайтесь космических туалетов

Японцы умеют удивить

Безразмерные сутки,

Безмолвные люди.

Другая планета

14-дневное пребывание на карантине во время Олимпийских игр не дает возможности полностью погрузиться в токийскую жизнь. Однако некоторые особенности все равно удалось подметить. Что для местных обычное дело, нас может сбить с толку. Но это интересно.

Ударим тишиной по ковиду

Как мера в борьбе с короновирусом – запрет на общение в публичных местах. Например в общественном транспорте появились предупреждения, что пассажирам не стоит общаться друг с другом.

Иностранцам также запрещено общение с местными жителями. Чтобы предотвратить распространение COVID-19.

На олимпийских объектах обслуживающий персонал иногда приходит на трибуны поболеть за своих атлетов. Но делает это очень сдержанно и только с помощью аплодисментов. Так было прописано в правилах для болельщиков, которых в итоге не пустили.

На контрасте выделяется американская делегация, которая приходит поддержать своих. Они не только громко кричат, но еще и дудки используют.

30 часов в сутках

В Японии использую как 12-часовой, так и 24-часовой формат. Тут все стандартно. Но вы будете впечатлены, увидев повсеместно 30-часовое обозначение. Это сделано, чтобы акцентировать внимание: ночная деятельность – часть предыдущего рабочего дня.

Значки вместо рукопожатий

Минимум контактов – главный девиз Игр и Японии. К примеру, один из спонсоров Олимпиады раздавал журналистам специальные электронные значки. Там вводишь свои данные, добавляешь друзей. И когда проходишь мимо "электронного" товарища, то значек вибрирует. Это значит, что вы здороваетесь друг с другом. И никаких рукопожатий!

Не давайте деньги в руки

Бесконтактные покупки в магазинах. Продавец ни в коем случаем не возьмет деньги из рук, если вы расплачиваетесь наличкой. Вы должны покупку оплатить через терминал, где и получите сдачу.

Держитесь левее

Япония входит в число стран с левосторонним движением. Естественно, и люди во время ходьбы придерживаются левой стороны дорожки. Поэтому часто приходится видеть, как стыкается на одной стороне прохода поток европейских журналистов и японских волонтеров, которые двигаются в разные стороны. Лишь британцы в этой ситуации чувствуют себя уверенно. У них тоже левосторонее движение.

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Город без самокатов

В Токио вы не встретите на улицах электросамокаты. Небольшое расследование расставило все по местам. Оказывается, в Японии электросамокат должен быть оснащен поворотниками, стоп-сигналом, зеркалом заднего вида, а его владелец обязан иметь права и соблюдать все правила дорожного движения.

На них запрещено ездить по тротуарам и велодорожкам, только по дорогам общего пользования. Более того, нельзя оставлять самокат в любом месте. Только на парковке. Естественно, платной. Зато велосипедистам здесь созданы все условия.

А где ларьки?

Привычные нам ларьки тут давно заменили автоматы. Во-первых они занимают очень мало места, что в одной из самых густонаселенных стран мира очень важно. А во-вторых их можно ставить хоть в каждом подъезде, что и делают. И в-третьих, продавцу не нужно платить зарплату.

Многоярусные парковки во дворе

Похожая ситуация и с парковками. Когда места катастрофически мало, можно делать мобильные парковки в несколько ярусов возле дома. Эту удалось сфотографировать из окна автобуса. Но их предостаточно по всему городу.

С тату не искупаешься

В Японии несколько тысяч горячих источников, которые называются онсэны. В большинстве из них вы увидите знак – вход с тату запрещен. До сих пор татуировки в стране считаются признаком принадлежности к якудза. И очень негативно воспринимаются обществом.

В туалете с музыкой

Все иностранцы, которые попадают в Японию поражены местными туалетами. С подогревом, с музыкой. А после всех дел – еще и моют интимные места.

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