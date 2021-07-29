Сделай этих погонщиков верблюдов! Cкандал в прямом эфире Олимпиады

Спортивный директор Немецкой федерации велоспорта Патрик Мостер был вынужден приносить публичные извинения после того, как в телетрансляцию попали его расистские оскорбления

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Twitter

Пытаясь взбодрить своего подопечного Никиаса Арндта во время мужской шоссейной гонки с раздельным стартом, босс немецкого велоспорта Патрик Мостер бросил фразу: "Сделай этих погонщиков верблюдов". Намекая на соперников из Алжира и Эритреи, которых предстояло догнать Арндту.

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Когда эти слова попали в эфир немецкого телевидения, комментатор тут же выразил возмущение по поводу расистского образа, который использовал Мостер.

Один из оскорбленных, велогонщик из Алжира Аззедин Лагаб после финиша опубликовал в Twiiter шутливый комментарий: "На Олимпийских играх не бывает гонок на верблюдах, поэтому я выбрал велоспорт".

Невольно втянутый в эту историю Арндт назвал выражения, которые были использованы во время гонки, "неприемлемыми". По словам немецкого велогонщика, они не соответствуют его собственным "ценностям толерантности, уважения и справедливости".

В качестве оправдания cпортивный директор Немецкой федерации велоспорта Патрик Мостер сказал, что допустил неполиткорректный выпад в "пылу борьбы" и признал, что его "выбор слов был неуместным".

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Мостеру сделан выговор. Президент Немецкой олимпийской спортивной конфедерации Альфонс Херманн также принес алжирцу и всем болельщикам свои извинения.