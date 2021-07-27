F**k: чемпионка Игр выругалась в прямом эфире, обращаясь к матери

Олимпийская чемпионка из Австралии Кейли Маккиоун не подбирала слов после своей победы в Токио. Девушка стала обладательницей золота в заплыве на 100 м на спине

Кейли Маккиоун оконфузилась в прямом эфире / Фото: Reuters

После финиша Маккиоун давала интервью и ее спросили, что она хочет передать своей матери и сестре.

"F**k yeah oh s**t", – выкрикнула Кейли, а затем прикрыла рот, поняв, что сказала ругательства на камеру.

Впрочем, вряд ли родственники рассердятся на девушку после ее триумфа в Токио.

Кейли Маккиоун радуется золотой медали / Фото: Reuters

В сегодняшнем заплыве Маккиоун установила олимпийский рекорд (57.47), ей же принадлежит и мировой рекорд на этой дистанции (57.45).

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