Картонную кровать на Олимпиаде таки сломали: сколько человек она может выдержать

Картонная кровать в номерах спортсменов на Олимпийских играх не давала покоя ни самим атлетам, ни болельщикам. Спортсмены провели эксперимент и узнали, скольких людей она может выдержать

Израильские бейсболисты проверили кровать на прочность

Израильский баскетболист Бен Вангер разрешил сломать собственную кровать, спроектированную так, чтобы на ней невозможно было заниматься сексом.

"Получили много вопросов о кроватях в Олимпийской деревне, поэтому сегодня мы собираемся проверить, сколько израильтян нужно, чтобы сломать одну из этих картонных кроватей", – сказал в начале видео Бен.

Несмотря на с виду хрупкую конструкцию, кровать выдержала восьмерых взрослых мужчин, но на девятом сдалась.

Ранее антисекс-кровать на Олимпиаде протестировал чемпион Европы ирландец Рис Маккленахан.

Специальные кровати должны выдерживать до 200 килограммов и ломаться от резких движений. Международный олимпийский комитет таким образом хотел "избежать ненужных форм физического контакта".