Китай разгневало "уродливое" фото тяжелоатлетки – в Сети его подфотошопили

Китайских дипломатов разгневали фото тяжелоатлетки Хоу Чжихуэй, которыми Reuters проиллюстрировал победу китаянки на Олимпиаде-2020 в весовой категории до 49 кг

Хоу Чжихуэй и фотожаба на спортсменку / Фото: Reuters

В посольстве Китая в Шри-Ланке посчитали, что фото, на котором спортсменка с напряженным выражением лица поднимает штангу, было выбрано специально.

"Среди всех фотографий Reuters выбрал ту, которая только показывает, насколько она уродлива. Не ставьте политику и идеологии выше спорта и не называйте себя беспристрастной медиа-организацией. Бесстыжие. Уважайте дух Олимпийских игр", – говорится в заявлении.

А еще накануне китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорилось, что некоторые западные медиа-организации "несправедливо нацелены на Китай" при освещении Олимпийских игр.

В Сети быстро отреагировали на реакцию Китая и попытались "сгладить" конфликт с помощью фотожабы.