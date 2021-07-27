Китай разгневало "уродливое" фото тяжелоатлетки – в Сети его подфотошопили

В посольстве Китая в Шри-Ланке посчитали, что фото, на котором спортсменка с напряженным выражением лица поднимает штангу, было выбрано специально.
"Среди всех фотографий Reuters выбрал ту, которая только показывает, насколько она уродлива. Не ставьте политику и идеологии выше спорта и не называйте себя беспристрастной медиа-организацией. Бесстыжие. Уважайте дух Олимпийских игр", – говорится в заявлении.
А еще накануне китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой говорилось, что некоторые западные медиа-организации "несправедливо нацелены на Китай" при освещении Олимпийских игр.
В Сети быстро отреагировали на реакцию Китая и попытались "сгладить" конфликт с помощью фотожабы.