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Олімпіада 2020 в Токіо

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F**k: чемпіонка Ігор вилаялася в прямому ефірі, звертаючись до матері

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 липня, 13:59
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Олімпійська чемпіонка з Австралії Кейлі Маккіоун НЕ підбирала слів після своєї перемоги в Токіо. Дівчина стала володаркою золота в запливі на 100 м на спині
Кейлі Маккіоун осоромилася в прямому ефірі
Кейлі Маккіоун осоромилася в прямому ефірі / Фото: Reuters

Після фінішу Маккіоун давала інтерв'ю і її запитали, що вона хоче передати своїй матері і сестрі.

"F**k yeah oh s**t", – викрикнула Кейлі, а потім прикрила рот, зрозумівши, що сказала лайку на камеру.

Втім, навряд чи родичі розгніваються на дівчину після її тріумфу в Токіо.

Кейлі Маккіоун радіє золотій медалі
Кейлі Маккіоун радіє золотій медалі / Фото: Reuters

У сьогоднішньому запливі Маккіоун встановила олімпійський рекорд (57.47), їй же належить і світовий рекорд на цій дистанції (57.45).

Раніше ми писали, що картонне ліжко на Олімпіаді таки зламали: скільки чоловік воно може витримати . Ізраїльський баскетболіст Бен Вангер дозволив зламати власне ліжко заради експерименту.

Також ми писали, що Китай розгнівало "потворне" фото важкоатлетки – в Мережі його подфотошопили. Дипломатів розгнівали фото важкоатлетки Хоу Чжихуей, якими Reuters проілюстрував перемогу китаянки на Олімпіаді-2020 на ваговій категорії до 49 кг.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
9
5
8
22
2
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
3
flag Японія ЯпоніяJP
9
3
5
17
4
flag ОКР ОКРROC
5
7
4
16
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
1
10
6
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
5
9
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
8
flag Франція ФранціяFR
2
2
2
6
9
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
10
flag Італія ІталіяIT
1
4
6
11
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