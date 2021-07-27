F**k: чемпіонка Ігор вилаялася в прямому ефірі, звертаючись до матері

Олімпійська чемпіонка з Австралії Кейлі Маккіоун НЕ підбирала слів після своєї перемоги в Токіо. Дівчина стала володаркою золота в запливі на 100 м на спині

Кейлі Маккіоун осоромилася в прямому ефірі / Фото: Reuters

Після фінішу Маккіоун давала інтерв'ю і її запитали, що вона хоче передати своїй матері і сестрі.

"F**k yeah oh s**t", – викрикнула Кейлі, а потім прикрила рот, зрозумівши, що сказала лайку на камеру.

Втім, навряд чи родичі розгніваються на дівчину після її тріумфу в Токіо.

Кейлі Маккіоун радіє золотій медалі / Фото: Reuters

У сьогоднішньому запливі Маккіоун встановила олімпійський рекорд (57.47), їй же належить і світовий рекорд на цій дистанції (57.45).

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