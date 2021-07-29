Миша – ты мой герой! Как красавица-легкоатлетка отреагировала на медаль мужа

29 июля пловец Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпийских играх-2020, порадовав свою титулованную жену Марину Бех

Михаил Романчук и Марина Бех / Фото: НОК Украины

Сегодня утром Романчук стал третьим на 800-метровке вольным стилем, отстав на полсекунды от чемпиона – американца Роберта Финке, и на две десятые секунды – от серебряного призера, итальянца Грегорио Пальтриньери. Но чемпионка Европы в прыжках в длину уверена, что победа – впереди.

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"Мой бронзовый медалист Олимпиады! Ты – мой герой! Я так горжусь тобой! И я знаю, что еще больше и лучше только впереди! Я всегда с тобой. Люблю безгранично!", – написала в своем Instagram Марина, которая присутствовала на трибунах

Марина Бех и Михаил Романчук устроили свидание на крыше / Фото: Instagram

Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

Романчук, от которого ждали "золото", допускает, что в финале выступил не так, как хотелось бы, потому что выплеснул себя в полуфинале, где установил олимпийский рекорд.

"В полуфинале мы немного "завелись" с немцем, и, как показал итоговый результат, это сыграло злую шутку с нами в финале, – признался Михаил. – Теперь буду настраиваться на свою "коронную" дистанцию ​​- 1500 метров"

Квалификация в ней у Михаила Романчука – уже в пятницу, в 14:40 по киевскому времени.

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