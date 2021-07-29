А ждали медаль! Спарринг-партнера Усика выбили с Олимпиады

Представитель Украины в королевском супертяжелом весе Цотне Рогава проиграл в первом же поединке боксерского турнира летних Олимпийских игр в Токио

Рогава проиграл раздельным решением Кларку / Фото: Reuters

Раздельным решением судей – 1:4 – Цотне Рогава в 1/8 финала уступил британцу Фрейзеру Кларку.

28-летний одессит грузинского происхождения Рогава пытался работать первым номером, но Кларк превосходил украинца в активности, чувствовалось, что британец работал с запасом, его удары были более увесистыми.

Все это отразилось на решении судей – 4:1 (30:27, 30:27, 27:28, 30:27, 30:27) в пользу Фрейзера.

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Таким образом из четырех стартовавших мужчин-боксеров из Украины на Олимпиаде борьбу за медали продолжает только Александр Хижняк, который сегодня пробился в четвертьфинал. Остальные проиграли в первых же своих поединках.

Напомним, Рогава весьма успешно выступал в смешанных единоборствах, кикбоксинге и тайском боксе, где в 2018-м даже добился звания чемпиона мира. В любительском же боксе заявил о себе в сентябре 2019-го благодаря победе в финале чемпионата Украины над Виктором Выхристом, которого называют "наследником братьев Кличко".

Также Цотне выступал в роли спарринг-партнера для Александра Усика – как рассказывал Рогава, он много бил Усика, выполняя роль Чисоры.