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Зроби цих погоничів верблюдів! Скандал у прямому ефірі Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
29 липня, 09:06
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Спортивний директор Німецької федерації велоспорту Патрік Мостер був змушений приносити публічні вибачення після того, як до телетрансляції потрапили його расистські образи
Колаж - "Согодні"
Колаж - "Согодні" / Фото: Twitter

Намагаючись підбадьорити свого підопічного Нікіаса Арндта під час чоловічої шосейної гонки з роздільним стартом, бос німецького велоспорту Патрік Мостер кинув фразу: "Зроби цих погоничів верблюдів". Натякаючи на суперників з Алжиру та Еритреї, яких треба було наздогнати Арндту.

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Коли ці слова потрапили до ефіру німецького телебачення, коментатор відразу ж висловив обурення расистськими словами, використаними Мостером.

Один із ображених, велогонщик з Алжиру Аззедін Лагаб після фінішу опублікував у Twiiter жартівливий коментар: "На Олімпійських іграх не буває гонок на верблюдах, тому я вибрав велоспорт".

Мимоволі втягнутий в цю історію Арндт назвав висловлювання, які були використані під час гонки, "неприйнятними". За словами німецького велогонщика, вони не відповідають його власним "цінностям толерантності, поваги і справедливості".

На своє виправдання спортивний директор Німецької федерації велоспорту Патрік Мостер сказав, що припустився неполіткоректного випаду в "запалі боротьби" і визнав, що його "вибір слів був недоречним".

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Мостеру зробили догану. Президент Німецької олімпійської спортивної конфедерації Альфонс Германн також приніс алжирцю і всім уболівальникам свої вибачення.

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