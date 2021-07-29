А чекали медалі! Спаринг-партнера Усика вибили з Олімпіади

Представник України в королівській суперважкій вазі Цотне Рогава програв у першому ж поєдинку боксерського турніру літніх Олімпійських ігор у Токіо

Рогава програв роздільним рішенням Кларку / Фото: Reuters

Роздільним рішенням суддів – 1:4 – Цотне Рогава в 1/8 фіналу поступився британцеві Фрейзеру Кларку.

28-річний одесит грузинського походження Рогава намагався працювати першим номером, але Кларк перевершував українця в активності, відчувалося, що британець працював з запасом, його удари були більш акцентованими.

Усе це відбилося на рішенні суддів – 4:1 (30:27, 30:27, 27:28, 30:27, 30:27) на користь Фрейзера.

В тренді Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Отже, з чотирьох стартували чоловіків-боксерів з України на Олімпіаді боротьбу за медалі продовжує тільки Олександр Хижняк, який сьогодні пробився до чвертьфіналу. Решта програли в перших же своїх поєдинках.

Нагадаємо, Рогава вельми успішно виступав у змішаних єдиноборствах, кікбоксингу і тайському боксі, де в 2018-му навіть досяг звання чемпіона світу. В аматорському ж боксі заявив про себе у вересні 2019-го завдяки перемозі у фіналі чемпіонату України над Віктором Вихристом, якого називають "спадкоємцем братів Кличків".

Також Цотне виступав у ролі спаринг-партнера для Олександра Усика – як розповідав Рогава, він багато бив Усика, виконуючи роль Чісори .