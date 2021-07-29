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Олімпіада 2020 в Токіо

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А чекали медалі! Спаринг-партнера Усика вибили з Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
29 липня, 08:09
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Представник України в королівській суперважкій вазі Цотне Рогава програв у першому ж поєдинку боксерського турніру літніх Олімпійських ігор у Токіо
Рогава програв роздільним рішенням Кларку
Рогава програв роздільним рішенням Кларку / Фото: Reuters

Роздільним рішенням суддів – 1:4 – Цотне Рогава в 1/8 фіналу поступився британцеві Фрейзеру Кларку.

28-річний одесит грузинського походження Рогава намагався працювати першим номером, але Кларк перевершував українця в активності, відчувалося, що британець працював з запасом, його удари були більш акцентованими.

Усе це відбилося на рішенні суддів – 4:1 (30:27, 30:27, 27:28, 30:27, 30:27) на користь Фрейзера.

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Отже, з чотирьох стартували чоловіків-боксерів з України на Олімпіаді боротьбу за медалі продовжує тільки Олександр Хижняк, який сьогодні пробився до чвертьфіналу. Решта програли в перших же своїх поєдинках.

Нагадаємо, Рогава вельми успішно виступав у змішаних єдиноборствах, кікбоксингу і тайському боксі, де в 2018-му навіть досяг звання чемпіона світу. В аматорському ж боксі заявив про себе у вересні 2019-го завдяки перемозі у фіналі чемпіонату України над Віктором Вихристом, якого називають "спадкоємцем братів Кличків".

Також Цотне виступав у ролі спаринг-партнера для Олександра Усика – як розповідав Рогава, він багато бив Усика, виконуючи роль Чісори .

Усик і Рогава
Усик і Рогава / Фото: Instagram

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
14
6
9
29
2
flag США СШАUS
13
13
10
36
3
flag Японія ЯпоніяJP
13
4
5
22
4
flag ОКР ОКРROC
7
11
7
25
5
flag Австралія АвстраліяAU
7
2
10
19
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
3
5
11
9
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