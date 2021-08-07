Людей заменили роботы: что творится в самом уникальном кафе в мире

Робот за стойкой машет привет,
Человечеству конец?
Возможно
Ученые еще не придумали машину времени, но подсмотреть будущее можно в Токио. Два года назад здесь открыли кафе, где посетителей обслуживают роботы. Загляну в 22-й век, еду в Pepper Parlor.
В огромном небоскребе кафешка занимает небольшой уголок. Без какой-то пафосной рекламы и зазывал.
За барной стойкой два железных друга предлагают свои услуги.
На мониторе список блюд, их состав. Напитки и десерты. Все интуитивно просто. Выбираете обед, расплачиваетесь картой и получаете поднос со специальным чипом. По этому чипу и ориентируется робот-официант.
Время ожидания 10-15 минут и с кухни появляется желанный заказ. Рыба с соусом, креветки, салат, черри, две вафли и апельсиновый сок. Все это стоит 1500 иен (365 грн). Очень демократичная цена, учитывая необычность кафе и крутость района.
Кто пришел раньше занимает столики, возле которых стоят роботы. С ними можно немного пообщаться. На японском. А можно еще подружиться. "Железяки" любят ласку.
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