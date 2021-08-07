Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Людей замінили роботи: що діється в найунікальнішому кафе у світі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 серпня, 20:04
Копіювати лінк
У Токіо працює кафе, де обслуговують відвідувачів роботи – вони приймають замовлення і приносять їжу. А ще дуже люблять, коли їх гладять по голові
Кафе роботів
Кафе роботів / Фото: Любомир Луканюк

Робот за стійкою махає привіт,
Людству кінець?
Можливо

Вчені ще не придумали машину часу, але підглянути в майбутнє можна в Токіо. Два роки тому тут відкрили кафе, де відвідувачів обслуговують роботи. Загляну в 22-е століття, їду в Pepper Parlor.

У величезному хмарочосі кафешка займає невеликий куточок. Без якоїсь пафосної реклами.

За барною стійкою два залізних друга пропонують свої послуги.

В тренді

На моніторі список страв, їх склад. Напої і десерти. Все інтуїтивно просто. Вибираєте обід, розраховуєтесь карткою і отримуєте тацю зі спеціальним чіпом. На цей чіп і орієнтується робот-офіціант.

Час очікування 10-15 хвилин і з кухні з'являється бажане замовлення. Риба з соусом, креветки, салат, черрі, дві вафлі і апельсиновий сік. Все це коштує 1500 ієн (365 грн). Дуже демократична ціна, враховуючи незвичайність кафе і крутість району.

Хто прийшов раніше займає столики, біля яких стоять роботи. З ними можна трохи поспілкуватися. Японською. А можна ще подружитися. "Залізяки" люблять ласку.

Читайте інші репортажі "Сегодня" з олімпійського Токіо:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти