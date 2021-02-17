"Что случилось с грудью?" Дочка Кафельникова снова разделась на Бали

У дочери легенды мирового тенниса Евгения Кафельникова Алеси продолжаются "обнаженные" дни на Бали. Накануне девушка совершенно голой прокатилась на слоне, а теперь красотка разделась до пояса, похваставшись своей грудью.

"Девочка моей мечты – это я сама. Бали, как же сильно я тебя люблю", – подписала новые откровенные снимки в Instagram модель Олеся Кафельникова.

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Между тем фолловеры Алеси Кафельниковой, ранее употреблявшей наркотики и лечившейся от депрессии, глядя на новые фото девушки, обсуждают слухи о ее интересном положении.

"Я уже месяц думаю, что случилось с грудью? Неужто беременна?" – задается вопросом один из подписчиков.

"Говорят, да", – отмечает другой фолловер Алеси.

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По данным СМИ, Алеся беременна от российского бизнесмена Георгия Петришина, который недавно порвал с актрисой Светланой Ходченковой, а сейчас на зиму снял для своей новой возлюбленной, Кафельниковой, виллу на Бали.

Кстати, на днях Алеся Кафельникова показала "валентинку" из ягодиц.

Добавим, что отец Алеси, бывший первый номер мирового тенниса Евгений Кафельников, известен оппозиционным отношением к властям РФ. В частности, Кафельников обвинял в продажности российских звезд, агитировавших за обнуление президентских сроков Путина.

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