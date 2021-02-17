Звезда MMA сфотографировалась в платье с глубоким декольте: в нем можно утонуть

Девушка-боец MMA Рэйчел Остович на своей странице в Instagram показала пикантное фото в платье с глубоким декольте, подчеркивающим ее пышную грудь. На самом деле, девушка хотела похвастаться своей новой помадой.
Она призналась, что давно не использовала красный цвет и спросила подписчиков, как он ей подходит. Естественно, болельщикам очень понравился новый образ красотки.
Некоторое время назад Остович была уволена из UFC из-за слабых результатов, но девушка не отчаивается. Она продолжает набирать популярность благодаря откровенным фото в соцсетях.
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