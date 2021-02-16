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"Оштрафовали "за чрезмерную сексуальность": бывшая жена футболиста очаровывает своими формами

16 февраля, 20:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Горячие фото Риты Джохал

Бывшая жена полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза Рита Джохал была оштрафована за посещение нелегальной вечеринки и несоблюдение карантинных ограничений, введенных в Лондоне из-за пандемии COVID-19. Однако девушка не смогла упустить возможность заработать немного популярности и пафосно объявила, что ее оштрафовали "за чрезмерную сексуальность".

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С заявлением Риты спорить тяжело. Жгучая брюнетка выделяется своими пышным формами и регулярно радует своих подписчиков Instagram откровенными фото.

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девушка Рияд Марез WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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