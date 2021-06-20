20 июня 70’
Швейцария 3
Турция 1
20 июня 75’
Италия 1
Уэльс 0
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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В чем мать родила: фото словачки затмило игру ее сборной на Евро

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
20 июня, 19:25
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Бывшая словацкая велосипедистка, а ныне Instagram-модель Люсия Яворчекова показала своим поклонникам, какая она дикая и волшебная – очень горячие снимки
Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова
Велосипедистка-модель Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

Пока сборная Словакии, проигравшая на днях Швеции 0:1, борется за попадание в плей-офф Евро-2020, знаменитая словацкая модель Люсия Яворчекова продолжает баловать своих фолловеров горячим контентом в соцсетях.

В этот раз бывшая велосипедистка опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует фотографу в чем мать родила.

"Не смей сравнивать свою магию с моей или чьей-либо еще. Знаете, это дурацкая миссия. Счастье никогда не рождается из желания иметь чужие дары, игнорируя свои собственные. Перестань оглядываться и загляни внутрь. Ты волшебна, дикая женщина! Владей этим!" – такими словами подкрепила свои откровенные фото Люсия Яворчекова, процитировав писательницу Брук Хапмтон

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 20 июня
3:1 (70’)
Смотри на: Трансляция
1:0 (75’)
Смотри на: Трансляция
Понедельник, 21 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
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22:00
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